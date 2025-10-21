Kandilli'de yalı sahipleri yolu kapattı
İstanbul Üsküdar'ın tarihi semti Kandilli'deki sahil yolu, yalı sakinleri tarafından kendi özel alanları haline getirildi. Yollarını işgal edildiğini belirten mahalleli, sahil yolunun eski haline dönmesini istiyor. Haber: Onur Aksoy
Kandilli'deki sahil yolunu yalı sakinlerinin bariyerlerle kapattığı iddia edildi.
Kendi özel alanlarıymış gibi düzenleme yaptıkları iddia edilen yalı sakinleri ile mahalleli karşı karşıya geldi.
Vatandaşların yıllardır kullandığı sahil yolu, iki yıl önce bazı bölgelerinde göçük oluştuğu için güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı. Yolun açılmasını bekleyen mahalle sakinleri bazı kısımların işgal edildiğini duyunca isyan etti.
ZABITA EKİPLERİ İNCELEME YAPTI
Mahallelilerle barikat örenler arasında tartışma çıktı.
Sahil yolu bariyerlerle kapatıldıktan sonra tadilat yapıldı. Zemin, mermerle kaplanarak yalının bir bölümü haline getirildi.
Tepkilerin ardından dün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri inceleme yaptı.
Mahalle sakinleri bariyerlerin kaldırılıp göçüklerin giderilip sahil yolunun yeniden açılmasını istiyor.
