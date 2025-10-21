Kandilli'de yalı sahipleri yolu kapattı

Kandilli'deki sahil yolunu yalı sakinlerinin bariyerlerle kapattığı iddia edildi.



Kendi özel alanlarıymış gibi düzenleme yaptıkları iddia edilen yalı sakinleri ile mahalleli karşı karşıya geldi.



Vatandaşların yıllardır kullandığı sahil yolu, iki yıl önce bazı bölgelerinde göçük oluştuğu için güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı. Yolun açılmasını bekleyen mahalle sakinleri bazı kısımların işgal edildiğini duyunca isyan etti.