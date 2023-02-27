Kandilli'den Malatya'daki 5,6'lık depreme ilişkin açıklama

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özener, Malatya'da 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. Özener, "Bunların büyüklüklerinin 5,6 civarı olması gayet doğal. Bu deprem de onlardan bir tanesi. Böyle depremler olacaktır. Hasarlı binalardan uzak durulmalı." dedi.

Kandilli'den Malatya'daki 5,6'lık depreme ilişkin açıklama

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından 11 ili etkilendiği bölgede artçılar sürerken, bir deprem daha meydana geldi.

Merkez üssü 'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depreme ilişkin açıklama yapan ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, bu büyüklükteki artçı depremlerin devam edeceğini belirterek hasarlı binalardan uzak durulması gerektiği konusunda uyardı.

Kandilli'den Malatya'daki 5,6'lık depreme ilişkin açıklama - 1

"1 YILA KADAR VARACAK SURETLE DEVAM EDECEK "

Prof. Dr. Haluk Özener şunları söyledi:

"Daha önceden de ifade etmiş olduğumuz gibi 7,7 ve 7,6'lık iki tane çok büyük deprem oldu. Bu depremlerin artçılarının haftalar, aylar boyunca hatta 1 yıla varacak suretle devam edeceğini söylemiştik. Bunların büyüklüklerinin 5,6 civarı olması gayet doğal olduğu sonucunu işaret etmiştik. Bu deprem de onlardan bir tanesi, Malatya civarında olan bir deprem. Böyle depremler olacaktır. Vatandaşlarımızın teyakkuzda bulunmaları olabildiğince sakin kalarak hasarlı binalarına girmeden durmalılar. Bu depremleri maalesef yaşayacağız. Arkadaşlarımız her depremden sonra peş peşe otomatik çözümlemeden detay alıyor. Detay aldıktan sonra netleştikten sonra tuşa basarak bilgiyi yolluyor."

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