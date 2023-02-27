Kandilli'den Malatya'daki 5,6'lık depreme ilişkin açıklama

"1 YILA KADAR VARACAK SURETLE DEVAM EDECEK "



Prof. Dr. Haluk Özener şunları söyledi:



"Daha önceden de ifade etmiş olduğumuz gibi 7,7 ve 7,6'lık iki tane çok büyük deprem oldu. Bu depremlerin artçılarının haftalar, aylar boyunca hatta 1 yıla varacak suretle devam edeceğini söylemiştik. Bunların büyüklüklerinin 5,6 civarı olması gayet doğal olduğu sonucunu işaret etmiştik. Bu deprem de onlardan bir tanesi, Malatya civarında olan bir deprem. Böyle depremler olacaktır. Vatandaşlarımızın teyakkuzda bulunmaları olabildiğince sakin kalarak hasarlı binalarına girmeden durmalılar. Bu depremleri maalesef yaşayacağız. Arkadaşlarımız her depremden sonra peş peşe otomatik çözümlemeden detay alıyor. Detay aldıktan sonra netleştikten sonra tuşa basarak bilgiyi yolluyor."