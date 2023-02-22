Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Özener: Yarın deprem olacak gibi hazırlanmalıyız

"Kameralar önünde tartışılması insanların kafasında soru işaretleri oluşturuyor. Bu siyah ya da beyaz bir şey değil. Yerin 15 kilometre altında gerçekleşen bir durum ve bununla ilgili kesin bir yargı oluşturmak zor.



Depremin büyüklüğü tartışılabilir, hangi fay kırılacak tartışılabilir. Bunu vatandaşın önünde tartışmanın bir anlamı yok. Bunun anlamı vatandaştan bir şey saklayalım değil. Marmara'da bir deprem olacak ve çevre iller etkilenecek. Bizim yapmamız gereken büyüklüğünü konuşmaktan çok, ona nasıl hazırlanacağız? Buna yoğunlaşmamız lazım."



BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ OLACAK?



Depremin zamanının bilinemeyeceğinin altını çizen Özener, "Büyüklüğü artı eksi 7,0 olabilir. İstanbul'da olacak depremden diğer iller de etkilenecektir." ifadeleri kullanıldı.

VERİLER NEDEN FARKLI

Özener'e AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerindeki farklılıklar da soruldu. Kandilli'nin ilk depremi Gaziantep Sofalıca olarak verdiğini söyleyen Özener, "AFAD'ın çözümlerinde Maraş çıkıyor. İki çözüm arasında 8-10 kilometre fark var. Sınıra çok yakın olduğu için birinde Gaziantep diğerinde Kahramanmaraş görünüyor." değerlendirmesini yaptı.

Prof Dr. Haluk Özener'in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:





"7,7 büyüklüğünde depremin ardından Doğu Anadolu fay sistemleri yoğun olarak çalıştı. Bu saate kadar 7 bin 500'ü buldu deprem hareketliliği. Geçen yıl Türkiye'de olan toplam deprem sayısı 20 bin küsürdü. Artçı sarsıntıların aylar boyu sürmesi bekleniyor. Vatandaşlarımız olabildiğince sakin olmalı. Hasarlı binalara girmemeli.