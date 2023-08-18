Kandıra’da 5 plaj dışında denize girmek yasaklandı

Kocali’nin Karadeniz’e sahili bulunan ilçesi Kandıra’da bugün ve yarın mavi bayraklı 5 plaj dışında denize girmek yasaklandı.



Yasağın gerekçesi olumsuz hava koşulları.



Kaymakamlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kovanağzı, Kerpe, Miço Koyu, Kumcağız ve Cebeci’de cankurtaran hizmeti veren mavi bayraklı alan dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmenin yasaklandığı belirtildi.



Açıklamada değişen hava şartlarına göre mavi bayraklı plajlarda da denize girmenin yasaklanabileceği ifade edildi.