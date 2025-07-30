Kandıra'da bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kandıra'da bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve koşulları sebebiyle bugün Kerpe, Kovanağzı ve Seyrek dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...