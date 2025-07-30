Kandıra'da bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün Kerpe, Kovanağzı ve Seyrek dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.