Kandıra'da iki gün deniz yasağı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün ve yarın tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kandıra'da iki gün deniz yasağı

Kocaeli’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki tüm plajlarda 14 Haziran-15 Haziran 2024 tarihleri arasında denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava-deniz şartları sebebiyle 14 Haziran 2024 Çarşamba ve 15 Haziran 2024 Perşembe günleri Kandıra İlçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Sosyal medyada sağlık ticaretine dikkat! Bazıları ilacını bırakıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

Emekliler için halk plajı kararı: Şezlong ve şemsiye ücretsiz

Emekliler için halk plajı kararı: Şezlong ve şemsiye ücretsiz

Denize girmek yasaklandı! Rip akıntısı tehlikesi

Denize girmek yasaklandı! Rip akıntısı tehlikesi

Mağaraya terk edilen köpek kurtarıldı

Mağaraya terk edilen köpek kurtarıldı

İstanbul'da 1 ton kaçak midye ele geçirildi

İstanbul'da 1 ton kaçak midye ele geçirildi

İstanbul'da cüzdan operasyonu: 108 bin adet ele geçirildi

İstanbul'da cüzdan operasyonu: 108 bin adet ele geçirildi

Türkiye-Irak güvenlik toplantısının 4'üncüsü yarın Ankara'da yapılacak

Türkiye-Irak güvenlik toplantısının 4'üncüsü yarın Ankara'da yapılacak

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...