Kandıra'da iki gün deniz yasağı

Kocaeli’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki tüm plajlarda 14 Haziran-15 Haziran 2024 tarihleri arasında denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava-deniz şartları sebebiyle 14 Haziran 2024 Çarşamba ve 15 Haziran 2024 Perşembe günleri Kandıra İlçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur."

