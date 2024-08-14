Kandıra'da iki gün deniz yasağı

Kocaeli’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki tüm plajlarda 14 Haziran-15 Haziran 2024 tarihleri arasında denize girmek yasaklandı.
Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Olumsuz hava-deniz şartları sebebiyle 14 Haziran 2024 Çarşamba ve 15 Haziran 2024 Perşembe günleri Kandıra İlçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur."
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