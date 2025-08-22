Kandıra'da ölümlü trafik kazası

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir otomobil duvara çarpıp devrildi. Sürücü yaralanırken yanındaki eşi hayatını kaybetti.

Kandıra'da ölümlü trafik kazası

Babaköy Mahallesi sapağında meydana geldi.

M.N.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki duvara çarpıp devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobildeki Z.N.’yi sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü M.N. ve eşi Z.N. ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Z.N. kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin inceleme başlattı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...