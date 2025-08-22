Kandıra'da ölümlü trafik kazası

Babaköy Mahallesi sapağında trafik kazası meydana geldi.

M.N.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki duvara çarpıp devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobildeki Z.N.’yi sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü M.N. ve eşi Z.N. ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Z.N. kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin inceleme başlattı.