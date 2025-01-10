Kandıralı Ferdi tahliye oldu
Sosyal medyada "Kandıralı Ferdi" lakabıyla tanınan ve 2018 yılında karıştığı "Hırsızlık" suçundan hapis cezası alan Ferdi Gülezen tahliye oldu.
Şarkıları yanlış söylemesi ile sosyal medyada ünlenen ve 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen, 2018 yılında karıştığı ‘Hırsızlık’ suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.
Davanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından Gülezen, 3 Ocak’ta Kandıra ilçesinde gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Gülezen, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanan Gülezen, bugün akşam saatlerinde Kandıra ilçesindeki Kocaeli 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye oldu.
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