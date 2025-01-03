"Kandıralı Ferdi" tutuklandı
Sosyal medyada "Kandıralı Ferdi" lakabıyla ünlenen Ferdi Gülezen, karıştığı kavga nedeniyle aldığı 3 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafındna onandı. Gülezen, tutuklandı.
Sosyal medyada şarkıları yanlış söylemesi ile ünlenen "Kandıralı Ferdi" lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen tutuklandı.
Gülezen, karıştığı bir kavga nedeniyle "Yaralama" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
YARGITAY CEZAYI ONADI
Söz konusu cezanın Yargıtay'da kesinleşmesinin ardından Gülezen, bugün Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Kandıra ilçesinde gözaltına alındı.
Gülezen, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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