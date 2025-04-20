Kangallar depresyona girdi

Nisan ayında "Bahar geldi." derken etkili olan dondurucu soğuklar tüm canlılarda olduğu gibi Kangal köpekleri üzerinde de olumuz etkiler yarattı. Sivas'ta Kangal yetiştiriciliği yapan Hüseyin Yıldız, hava sıcaklıklarında yaşanan ani iniş ve çıkışların, köpekleri de olumsuz etkilediğini anlattı.

"İKLİME BAĞLI HASTALIK YAŞIYORLAR"



Nisan ayı başında yaşanan dondurucu soğukların, Kangal köpeklerinin yemelerini ve tüy oranlarını olumsuz etkilediğini anlatan Yıldız, "Bu iklime bağlı olarak hastalıklar da meydana geliyor. Bir anda ısınan havalardan dolayı tüyünü atan hayvanlar, dondurucu soğuklarla karşılaştığı zaman dermatolojik hastalıklara yakalanabiliyor." diye konuştu.

Yıldız, son yıllarda dört mevsim değil de yaz ve kış olmak üzere iki mevsim yaşandığına dikkat çekerek, "Sıcak ve kurak bir mevsimden çok soğuk dondurucu bir mevsime geçen hayvanlar psikolojik travmalar yaşayabiliyorlar. Kangallar soğuğu en uç noktalarına kadar yaşayan hayvanlar, birden sıcak havalara geçtikleri zaman kangallarda psikolojik şoklara neden oluyor." dedi.