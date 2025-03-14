Kanlı ay tutulmasının etkileyeceği 3 burç: Ünlü astrolog açıkladı

Cuma sabahının erken saatlerinde gerçekleşen kanlı ay; Kuzey ve Güney Amerika, Afrika'nın batı kesimleri ve İngiltere dahil olmak üzere pek çok ülkede görülecek. Kızıl tonuyla görülmeye değer bir görüntü sunan kanlı ay tutulmasının, bazı burçların yaşamlarında önemli değişimlere neden olacağı öngörülüyor.

BALIK, BAŞAK VE KOÇ BURÇLARI EN YOĞUN ETKİYİ ALACAK

Daily Mail'de yer alan habere göre Başak, Balık ve Koç burçları, tutulmanın etkilerini en fazla hissedecek olan gruplar arasında yer alıyor. Başak burçlarının tutulmanın etkisinden kaçamayacağını ifade eden Inbaal Honigman, ''Bu süreçte ön yargılardan kaçınmaya çalışın ve yanlış yönlendirmelere karşı dikkatli olun'' uyarısında bulundu.

Kanlı ay tutulmasında, başak burçlarından sonra en fazla etki alacak olan ikinci burcun ise balık burcu olduğu öne sürüldü. Honigman, balık burçlarının tutulma nedeniyle odak problemleri yaşayabileceğini ve insanlara karşı olan güvenlerini kaybedebileceklerini ileri sürdü.

Kanlı ay tutulmasının Koç burcu üzerindeki etkisinin daha alışılmadık biçimde gelişeceğini ifade eden Honigman, bu burcun üyelerinin duygusal anlamda aşırı yoğun hissedeceklerini vurguladı.

Kanlı ay tutulmasının burçlar üzerinde belirsizliği artırabileceğini belirten Honigman, bu tutulmada insanların gerçek yüzlerinin ortaya çıkabileceğinin altını çizdi.