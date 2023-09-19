Kanlı düello! Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan tartışması kavgayla sonuçlandı

Birbirlerine düelloya davet eden ikili, bir araya gelerek kavga etti. Kanlı biten kavga, Savaş Cebeci'nin pes etmesinin ardından sona erdi.

Kavganın ardından Kaan Kazgan, kanlı yumruğunu göstererek "Arkadaşlar şov bitti, bakın bunlar bazılarının kanları" diyerek bir video paylaştı. İkilinin kavga ettiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.