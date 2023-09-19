Kanlı düello! Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan tartışması kavgayla sonuçlandı

Sosyal medya fenomeni ve vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci, sosyal medyadan atıştığı profesyonel MMA dövüşcüsü Kaan Kazgan ile kavga etti. İki ismin sosyal medyada başlayan tartışması, ormanlık alanda yaptıkları kanlı kavgayla sonuçlandı.

Kanlı düello! Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan tartışması kavgayla sonuçlandı

Sosyal medya fenomeni ve vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci'nin "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" sözlerine profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'ın yanıt vermesi üzerine ikili arasında gerginlik çıktı.

Kanlı düello! Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan tartışması kavgayla sonuçlandı - 1

Birbirlerine düelloya davet eden ikili, bir araya gelerek kavga etti. Kanlı biten kavga, Savaş Cebeci'nin pes etmesinin ardından sona erdi.

Kavganın ardından Kaan Kazgan, kanlı yumruğunu göstererek "Arkadaşlar şov bitti, bakın bunlar bazılarının kanları" diyerek bir video paylaştı. İkilinin kavga ettiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

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