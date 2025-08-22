Kanlı düğünün görüntüsü: Kurşunları sıktı, 10 saniye sonra fark edip kaçtı

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Taşkıran Mahallesi'nde bir evde yapılan düğün merasiminde, gelin alma sırasında iki kişi tarafından tarlaya doğru gelinin evden çıkışı sırasında ateş açıldı.

Seken kurşunların isabet ettiği Fuat Han (43), B.S.T. (16) ve Z.S. (31) yaralandı.

BİR ÖLÜ, İKİ YARALI

Ağır yaralanan Fuat Han kaldırıldığı Kaşüstü Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer iki yaralının ise tedavileri Of Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

