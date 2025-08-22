Kanlı düğünün görüntüsü: Kurşunları sıktı, 10 saniye sonra fark edip kaçtı
Trabzon'un Çaykara ilçesinde gelin alma sırasında silah atıldı. Seken kurşunlarda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Olaya ilişkin anlar dron kamerasıyla görüntülendi.
Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Taşkıran Mahallesi'nde bir evde yapılan düğün merasiminde, gelin alma sırasında iki kişi tarafından tarlaya doğru gelinin evden çıkışı sırasında ateş açıldı.
Seken kurşunların isabet ettiği Fuat Han (43), B.S.T. (16) ve Z.S. (31) yaralandı.
BİR ÖLÜ, İKİ YARALI
Ağır yaralanan Fuat Han kaldırıldığı Kaşüstü Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer iki yaralının ise tedavileri Of Devlet Hastanesi'nde sürüyor.
BİRİ POLİS ÇIKTI, TUTUKLANDILAR
Düğünde ateş ettikleri belirlenen ve Özel Hareket polisi olduğu öğrenilen Y.E.B. (27) ve akrabası M.B. (47) olay sonrası jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen, polis memuru olduğu öğrenilen Y.E.B. ve M.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Olay nedeniyle düğünün iptal edildiği öğrenildi.
O anlar düğünü kayda alan dron kamerası tarafından kayda alındı.
Olay sonrası Y.E.B.'nin çığlıklar üzerine panik içinde hızla koştuğu gözlendi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Silah
- Düğün
- Trabzon