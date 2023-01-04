Kanlı infazda mafya işbirliği

Sırp organize suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç'in İstanbul'da öldürülmesine ilişkin savcılık soruşturması tamamlandı.



İstanbul Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



İddianamede cinayete ilişkin birçok ayrıntıya yer verildi.



Sırbistan-Karadağ'da faaliyet yürüten "Skaljari" ile "Kavac" isimli suç örgütlerinin arasında 2014 yılından bu yana "uyuşturucu rantı" nedeniyle husumet olduğu belirtildi.



Bu süreçte 50 kişinin öldürüldüğü de iddialar arasında.



Polis saldırıyı Sırbistan-Karadağ'da tutuklu olan Binali C. ve geçtiğimiz ay İtalya'da yakalanan Barış B.'nin başında olduğu suç örgütlerinin işbirliği yaparak gerçekleştirildiğini tespit etti. Çeteler bu saldırı için iddiya göre 1,5 milyon euro aldı.



Talimatın ise Sırp suç örgütü Kavac'ın ele başı Radoje Zivkovic tarafından verildiği tespit edildi.



Skaljari suç örgütünün ele başı Jovan Vukotiç, geçen yıl 8 Eylül'de, Mecidiyeköy'de motosikletli iki saldırganının düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından birçok ilde operasyon düzenlendi, aralarında yabancıların da olduğu 12 şüpheli yakalandı.