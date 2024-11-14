Kanlı pazarlığa şahit oldu | Cinayeti, "Öldürülürsem" diyerek bıraktığı mektup ortaya çıkardı

Çelikkaya'nın kayıp başvurusu üzerine polis arama başlattı ve cesedi iki gün önce kırsal Türkgücü ile Çeşmeli mahalleleri arasında bulundu.



Olayı şüpheli bulan savcılık, Çelikkaya'nın evinde arama yaptı ve ihbar niteliğinde bir mektuba ulaştı. Çelikkaya, mektubunda, Tanınmış’ın Beylikdüzü'nde bir doktoru vurmak için plan yaptığını yazmıştı. Bu bilgi üzerine İstanbul’da gözaltına alınan Tanınmış, Çorlu’da tutuklandı.



Çelikkaya’nın kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından netleşecek.