Kanlı pazarlığa şahit oldu | Cinayeti, "Öldürülürsem" diyerek bıraktığı mektup ortaya çıkardı
Tekirdağ'da tarlada ölü bulunan Tuncay Çelikkaya'nın, İsa Tanınmış isimli bir kişinin İstanbul'da bir doktoru vurması için tetikçilerle pazarlık yaptığına tanık olduğu ve başına bir şey gelmesi durumunda sorumlunun bu kişi olacağını belirttiği bir mektup bıraktığı ortaya çıktı.
Çelikkaya'nın kayıp başvurusu üzerine polis arama başlattı ve cesedi iki gün önce kırsal Türkgücü ile Çeşmeli mahalleleri arasında bulundu.
Olayı şüpheli bulan savcılık, Çelikkaya'nın evinde arama yaptı ve ihbar niteliğinde bir mektuba ulaştı. Çelikkaya, mektubunda, Tanınmış’ın Beylikdüzü'nde bir doktoru vurmak için plan yaptığını yazmıştı. Bu bilgi üzerine İstanbul’da gözaltına alınan Tanınmış, Çorlu’da tutuklandı.
Çelikkaya’nın kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından netleşecek.
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