Kanlı pusu. Genç kadın aracında katledildi
13.12.2025 01:59
AA, İHA
Kahramanmaraş'ta 22 yaşındaki Sultan D., otomobiliyle ikamet ettiği sitenin otoparkına girmeye çalıştığı sırada düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Kaçan saldırganın genç kadının eski erkek arkadaşı olduğu öne sürüldü.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda 22 yaşındaki sürücü Sultan D. yaşamını yitirdi.
Cinayet gece saatlerinde Tekerek Mahallesi'ndeki sitenin girişinde meydana geldi. 23 yaşındaki İ.T.K., aracıyla sitenin otoparkına girmeye çalışan Sultan D.'ye silahla ateş açtı. Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin kısa sürede yakaladığı şüpheli İ.T.K.'nin, Sultan D.'nin bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı olduğu öne sürüldü.