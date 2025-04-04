Kanser aileyi yok etti: Babasıyla aynı kaderi paylaştı, annesi tedavi görüyor

Bodrum'da yaşayan Levent Kaan Bıçakcı yumuşak doku kanseri nedeniyle özel hastanede tedavi görmeye başladı.



Durumu ağırlaşan Bıçakcı, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.



BABASI DA KANSERDEN YAŞAMINI YİTİRMİŞ



Bıçakcı’nın babası Levent Bıçakcı’nın, geçen yıl pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiği, annesi Ayşe Bıçakcı’nın da meme ve akciğer kanseri tedavisi gördüğü belirtildi.