Kanser aileyi yok etti: Babasıyla aynı kaderi paylaştı, annesi tedavi görüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yumuşak doku kanseri tedavisi gören 19 yaşındaki Levent Kaan Bıçakcı hayatını kaybetti. Bir yıl önce Bıçakcı'nın babasının kanserden vefat ettiği, annesinin ise meme ve akciğer kanseir tedavisi gördüğü öğrenildi.

Kanser aileyi yok etti: Babasıyla aynı kaderi paylaştı, annesi tedavi görüyor

Bodrum'da yaşayan Levent Kaan Bıçakcı yumuşak doku kanseri nedeniyle özel hastanede tedavi görmeye başladı.

Durumu ağırlaşan Bıçakcı, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

BABASI DA KANSERDEN YAŞAMINI YİTİRMİŞ

Bıçakcı’nın babası Levent Bıçakcı’nın, geçen yıl nedeniyle yaşamını yitirdiği, annesi Ayşe Bıçakcı’nın da meme ve akciğer kanseri tedavisi gördüğü belirtildi.

Kanser aileyi yok etti: Babasıyla aynı kaderi paylaştı, annesi tedavi görüyor - 1

Levent Kaan Bıçakcı'nın, bugün cuma namazı sonrası Kerem Aydınlar Camisi'ndeki cenazesine ailesi, Bodrum Belediyesi Başkanvekili Kanat Özsert, belediye meclis üyeleri ve sevenleri katıldı.

Bıçakcı, Ortakent Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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