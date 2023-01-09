'Kanser hastalarına sahte ilaç kullanıldı' iddiasına yanıt

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 2018 yılında 'Yurt Dışından İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu'nda yapılan değişiklikle 'sahte kanser ilacı' getirildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.



Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, sahte kanser ilacıyla ilgili 2019 yılında önce inceleme devamında ise soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından yürütülen soruşturma sonucunda ilacın sahte olduğunun belirlendiği paylaşılan açıklamada, "İlacın sahte olduğu belirlenir belinmez ilgili tüm bilgi ve belgeler sunulara savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, yurt dışından getirilmek istenen bir ilaca yönelik yapıldığı öne sürülen kılavuz değişikliği iddialarına da yanıt verildi. Değişikliğin listeye bir ilacı eklemek için değil, ilaca erişimi artırmak için yapıldığı vurgulandı.



Ayrıca, "Yeni düzenleme, kalite kurallarını sıkılaştırarak güvenliği ve etkililiği ispat edilmiş ilaçları listeye almak için yapılmıştır" denildi.