Kanser hastalarına sahte ilaç tuzağı

Gerçekleştirilen operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin yaptığı aramalarda, 2 milyon lira değerinde 942 kutu ilaç ve 100 adet kanser ilacına ait barkod ele geçirildi.



SAHTE İLAÇLARI HASTALARA SATMIŞLAR



Gözaltına alınan kişilerin, ilaç kutularına etiket yapıştırıp içine ise sahte ilaç koydukları, bu ilaçları gerçekmiş gibi hastalara sattıkları tespit edildi.



İki kişi hakkında “Türk Ceza Kanununun 186-187 Sayılı Kanunlarına Muhalefet” suçlamasıyla adli işlem başaltıldı.