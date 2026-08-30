Kanser hastası annesinin maaşını çekip kaçtı

Adana ’da kanser tedavisi gören 69 yaşındaki Şerife Güray, emekli maaşını çekerek ev kirasını ödemesi için banka kartı ve cep telefonunu verdiği oğlunun, parayı aldıktan sonra ortadan kaybolduğunu öne sürdü. Mağdur olduğunu söyleyen Güray, gözyaşları içinde oğlu cezaevindeyken 22 sene ona baktığını, şimdi ise evlatlıktan reddettiğini anlattı.

Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk annesi Güray, 26 Ağustos’ta 21 bin liralık emekli maaşını çekmesi için banka kartını ve cep telefonunu oğlu İbrahim K.’ye (42) verdi.

İddiaya göre, “Anne, aylığını çeker getiririm” diyerek evden ayrılan İbrahim K., hesaptaki parayı çektikten sonra bir daha eve dönmedi.

"OĞLUNU İHBAR ETTİ"

Oğluna ulaşamayan yaşlı kadın daha sonra bankaya gitti ve paranın çekildiğini öğrendi. Güray, geçmiş yıllarda çek ve senet dolandırıcılığında cezaevine giren oğlu hakkında Bağlar Polis Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Daha sonra Güray önce bankadan kartını, ardından da cep telefonunun hattını iptal ettirdi.

KİRASINI VE FATURALARINI ÖDEYEMEDİ

Bu ay kira ve faturalarını ödeyemeyen yaşlı kadın, gözyaşlarıyla yaşadığı dramı anlattı. Güray, "Oğlum 26 Ağustos günü bana ‘Maaşını çekeyim, kirayı verip geleyim, sen gitme hastasın' dedi. Sonrasında giyinip evden çıkmaya hazırlanırken postanenin açılmadığını, saatin erken olduğunu söyledim. Kendisi ise bana maaşın yarısını bankadan, yarısını postaneden çekeceğini söyledi. Giderken telefonumu da götürdü. Gittiğinden beridir gelmedi" dedi.

“NASIL ÖDEYECEĞİMİ BİLMİYORUM”

Kış aylarının yaklaşmasıyla daha da zor durumda kaldığını dile getiren Şerife Güray, "Ben yalnız kaldım, rezil oldum. Kiramı ve faturalarımı ödeyemedim. Telefon faturamı kapattım ve oraya 2 bin 200 TL borçlandım. Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Hiçbir borcumu ödeyemedim. Kış geliyor, ne odun ne kömür alabiliyorum. Aylığımla iyi kötü 3-5 kuruş oduna kömüre veriyordum. Artık onlar da yok" ifadelerini kullandı.

"ONA 22 SENE CEZAEVİNDE BAKTIM"

Oğluna tepki gösteren Güray, geçmişte de cezaevi süreci yaşayan oğlunu evlatlıktan reddettiğini belirterek, "Ben ona 22 sene cezaevinde baktım. Çek-senet işlerinden, askerlikten kaçtığından ve kız kaçırmaktan cezaevine girdi. Bana bunu yaptı, kendisi de utansın. Yüzü varsa bir daha gelmesin. Ben onu istemiyorum, evlatlıktan reddettim" diye konuştu.