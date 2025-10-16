Kanser hastası eşini hasta yatağında katletmişti: Katilden kan donduran savunma
İzmir'in Bornova ilçesinde kanser hastası eşini uyurken katleden zanlı ifadesinde psikolojisinin bozuk olduğunu ve tedavi sürecinde sık sık tartıştıklarını söylediği belirtildi.
İzmir'de kan donduran bir cinayet yaşandı.
Rafetpaşa Mahallesi 5173. Sokak'ta dün akşam saatlerinde 70 yaşındaki Rüstem Teker, kanser hastası eşi İzadiye Teker'i evde yatağında uyurken tabancayla vurdu.
EKİPLERE HABER VERDİ
Rüstem Teker, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini silahla vurduğunu belirtti.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptığı ilk incelemede İzadiye Teker'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
GÖZALTINA ALINDI
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Rüstem Teker'i gözaltına aldı. İzadiye Teker'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KAN DONDURAN İFADESİ
Emniyette işlemleri süren Rüstem Teker'in, olay gecesi eşiyle tartıştıklarını belirterek, "Eşim 6 yıldır lenf kanseri. Tedavisi sürüyor. Bu süreçte psikolojimiz çok bozuldu. Bununla birlikte aramızda sık sık tartışmalar yaşanıyordu. Üzgünüm." dediği öğrenildi.
