Kanser hastası olan Murat Çalık hastaneye sevk edildi
İBB'ye yönelik soruşturmada tutuklanan ve cezaevine girdikten sonra sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hastaneye sevk edildi.
23 Mart'ta tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan ve kanser hastası olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumu cezaevinde kötüleşti.
Murat Çalık, cezaevine girdikten sonra 15 kilo vermişti.
Çalık'ın avukatları; sağlık durumunun hapishane koşulları için uygun olmadığını, akut lösemi ve lenfoma hastası olduğunu belirterek tahliye talebinde bulunmuştu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Başvuruyu değerlendireceğiz." demişti.
Bu açıklamanın ardından Murat Çalık kontrol amaçlı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Çalık'ın 4 Haziran'da yeri değiştirilmiş, Silivri'deki cezaevinden İzmir F Tipi Cezaevi'ne götürülmüştü.
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