Kanser hastası olan Murat Çalık hastaneye sevk edildi

23 Mart'ta tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan ve kanser hastası olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumu cezaevinde kötüleşti.

Murat Çalık, cezaevine girdikten sonra 15 kilo vermişti.

Çalık'ın avukatları; sağlık durumunun hapishane koşulları için uygun olmadığını, akut lösemi ve lenfoma hastası olduğunu belirterek tahliye talebinde bulunmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Başvuruyu değerlendireceğiz." demişti.