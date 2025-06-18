Kanser hastası olan Murat Çalık için tahliye talebi

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatı avukatı Cihan Ünal, akut lösemi ve lenfoma hastası olan Çalık'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında kalmaya elverişli olmadığını belirterek tahliye talebinde bulundu.



Avukat Cihan Ünal, tahliye talep dilekçesinin ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.



Çalık'ın iki kez akut lösemi ve lenfoma hastalıklarını geçirdiğini vurguladı ve tutukluluğun devamının hayati risk oluşturacağını ifade etti.



Çalık'ın 15 kilo verdiği belirtildi.

4 NİSAN'DAN BERİ TUTUKLU



Mehmet Murat Çalık, 4 Nisan'da Silivri'de bulunan cezaevinden İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevi'ne sevk edilmişti.