Kanser ilacıyla 89 milyon liralık reçete vurgunu
03.12.2025 15:23
DHA
Kayseri'de sahte rapor ve reçete düzenleyen çete çökertildi. Şüphelilerin yüksek maliyetli kanser ilacı temin ettiği ve kamuyu yaklaşık 89 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi.
Kayseri'de tedavi gören hastalar adına sahte rapor ve reçete düzenleyip, yüksek maliyetli kanser ilacı temin ettiği belirlenen şüphelilerin teknik ve fiziki takibe yakalandı.
Şüphelilerin, kamuyu 88 milyon 591 bin TL zarara uğratanları tespit edildi.
Aralarında eczacı, ecza deposu çalışanı ve eczacı kalfalarında olduğu E.A. (34), Ş.A.K. (53), S.K.G. (28), A.O. (65), İ.T. (71), M.A.E. (26), Ş.A. (41), B.M. (42), G.K. (45), E.Ö. (36), E.Ö. (34) ve E.S. (34) düzenlenen operasyonla yakalandı.
İLAÇLAR ÇIKTI
Ekiplerin aramalarında; çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan 12 şüphelinin "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçundan emniyetteki işlemleri sürüyor.