Kanser ilacıyla 89 milyon liralık reçete vurgunu

Kayseri'de tedavi gören hastalar adına sahte rapor ve reçete düzenleyip, yüksek maliyetli kanser ilacı temin ettiği belirlenen şüphelilerin teknik ve fiziki takibe yakalandı.

Şüphelilerin, kamuyu 88 milyon 591 bin TL zarara uğratanları tespit edildi.

Aralarında eczacı, ecza deposu çalışanı ve eczacı kalfalarında olduğu E.A. (34), Ş.A.K. (53), S.K.G. (28), A.O. (65), İ.T. (71), M.A.E. (26), Ş.A. (41), B.M. (42), G.K. (45), E.Ö. (36), E.Ö. (34) ve E.S. (34) düzenlenen operasyonla yakalandı.

İLAÇLAR ÇIKTI

Ekiplerin aramalarında; çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçundan emniyetteki işlemleri sürüyor.