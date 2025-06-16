"Kanseri bitireceğim" diyen doktorun ölüm nedeni araştırılıyor
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde şüpheli ölüm olarak görülen emekli doktor Mustafa Savan Günay'ın ölüm nedeni araştırılıyor.
Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi’nde oturan emekli doktor Mustafa Savan Günay’ın ölüm nedeni araştırılıyor.
Hastanede yapılan otopside ölümü şüpheli görülen Mustafa Savan Günay’ın bedeninde herhangi bir kesici yada delici alet izine rastlanmazken alınan örnekler Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Emekli doktor Günay’ın kesin ölüm nedeni kurumun hazırlayacağı raporun ardından netlik kazanacak.
"KANSERİ BİTİRECEĞİM" SÖYLEMİ
Emekli doktor Mustafa Sanan Günay’ın mayıs ayında sosyal medyada 25 yıldır kanserin nedenlerini araştırdığını belirterek, “25 yıldır kanser neden oluyor diye uğraşıyorum. Sorunun çözümünü yüzde 75 itibariyle zaten çözdüm o nedenle Magna Lunaca’yı (takviye gıda) çıkardım. Ömrüm yeterse tüm kanser türlerini tek kalemde bitireceğim." diye yazmıştı.
Ölümünün ardından Dr. Günay’ın sözleri sosyal medyada yeniden ilgi görürken, birçok açıklaması gündem oldu. İnternet kullanıcıları doktor Günay’ın ölümünün ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiğini savundu.
Dr. Günay’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
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