Kanseri yendi, balkonunda otururken göğsüne isabet eden saçmayla öldü

İzmir'in Buca ilçesi, Çamlıkule Mahallesi 220 Sokak'ta dün saat 21.15 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalardan biri, bu sırada evinin balkonunda oturan Hüseyin Çiçek'in göğsüne isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çiçek ile silahlı kavgada yaralanan M.G., N.E. ve E.T., Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 71 yaşındaki Hüseyin Çiçek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliler S.Ö. ve Ş.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.



DAHA ÖNCE KANSERİ YENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI



Öte yandan kanser tedavisi sonrası sağlığına kavuştuğu öğrenilen Hüseyin Çiçek'in, Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanı Erkan Çiçek'in babası olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.