Kanseri yendi, meme estetiğiyle hayatı kabusa döndü

Aynı doktor tarafından üç kez ameliyat edilen Kozan'ın bir süre sonra ise göğüs bölgesindeki etler çürümeye başladı.

"GÖĞSÜM BİRAZ DAHA KÜÇÜLDÜ"

Yaşadığı süreci anlatan Güzide Kozan, "Eve geldim sağ tarafımdaki ödem bitmiyor. Gittim iki günde bir pansuman yaptılar. Ocak ayında gittim ve dedi ki: 'ölü deriyi alalım ordan.' Dikiş olan yer t şekliydi. Orayı temizledi. Burada doku kaybı olduğu için göğsüm biraz daha küçüldü." dedi.

"KOKUYORUM BEN"

Sağlık sorunları yaşamaya devam eden Kozan, doktordan şikayetçi olurken, "Kokuyorum ben ya. Ben daha çok eziyet çekiyorum. Göğsümün biri burada, diğeri burada. Acayip bir şey yaptılar. Nasıl olacak bilmiyorum." diye konuştu.