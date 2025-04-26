Kanseri yendi, meme estetiğiyle hayatı kabusa döndü
İstanbul'da yaşayan Güzide Kozan, aynı doktor tarafından üç kez ameliyat edildi. Ancak bir süre sonra ise göğüs bölgesindeki etler çürümeye başladı. Haber: Tugay Saday
İstanbul Ataşehir'de yaşayan 53 yaşındaki Güzide Kozan, 2009 yılında meme kanserine yakalandı.
Kozan'ın sağ göğsündeki dokuz santimlik kitle ameliyatla alındı ve hastalığı atlattı. Ameliyattan sonra 9 Aralık'ta Kozan, meme estetiği operasyonu yaptırdı.
GÖĞÜS BÖLGESİNDEKİ ETLER ÇÜRÜDÜ
Aynı doktor tarafından üç kez ameliyat edilen Kozan'ın bir süre sonra ise göğüs bölgesindeki etler çürümeye başladı.
DOKTORUNA ULAŞAMADI
AğrılarI her geçen gün artan Kozan, bir süre sonra doktoruna ulaşamadı.
"GÖĞSÜM BİRAZ DAHA KÜÇÜLDÜ"
Yaşadığı süreci anlatan Güzide Kozan, "Eve geldim sağ tarafımdaki ödem bitmiyor. Gittim iki günde bir pansuman yaptılar. Ocak ayında gittim ve dedi ki: 'ölü deriyi alalım ordan.' Dikiş olan yer t şekliydi. Orayı temizledi. Burada doku kaybı olduğu için göğsüm biraz daha küçüldü." dedi.
"KOKUYORUM BEN"
Sağlık sorunları yaşamaya devam eden Kozan, doktordan şikayetçi olurken, "Kokuyorum ben ya. Ben daha çok eziyet çekiyorum. Göğsümün biri burada, diğeri burada. Acayip bir şey yaptılar. Nasıl olacak bilmiyorum." diye konuştu.
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