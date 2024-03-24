Kanseri yendi, trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, 12 Şubat tarihinde TEM Otoyolu Orhanlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen Gökhan Ünlü idaresindeki 16 GU 178 plakalı motosiklet, sol şeritten en sağ şeride geçmeye çalıştığı anda arkadan gelen TIR'ın çarpması üzerine kontrolü kaybederek düştü. Daha sonra TIR ve arkasından gelen kamyonetin çarpması sonucunda Gökhan Ünlü hayatını kaybetti.



KAZAYA KARIŞAN SÜRÜCÜLER OLAY YERİNDE 5 DAKİKA DURDU



Kazaya karışan sürücüler olay yerinde 5 dakika bekledikten sonra yollarına devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan Gökhan Ünlü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kaza ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.