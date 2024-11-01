Kanseri yenen doktor trafik kazasında öldü
Bursa'da otomobilin çarptığı ortopedi doktoru hayatını kaybetti. 69 yaşındaki doktorun bir süre önce akciğer kanserini yendiği öğrenildi.
Kaza, Bursa-Ankara karayolu Kınık mahallesi kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Ankara istikametine giden Koray Şenel (44) yönetimindeki 34 GIU 171 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmekte emekli Ortopedi Doktoru Sefa Sefer(69)'e çarpıp 70 metre sürükleyerek üzerinden geçti.
Kaza sonucu bir süre önce kanser hastalığını yenen doktor feci şekilde hayatını kaybetti, otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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