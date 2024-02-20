Kanseri yenmiş, kutlaya gidiyorlardı: Bursa'da trafik kazası: 5 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Çitli Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada 2 otomobil çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Cemre Ezel B.'nin kanseri bugünkü tedavisinden yenmesi sonucu, kutlamak için Bursa'ya ailesiyle gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Kanseri yenmiş, kutlaya gidiyorlardı: Bursa'da trafik kazası: 5 yaralı

-Ankara kara yolu Çitli Mahallesi kavşağında Ankara'nın Polatlı ilçesinden Bursa'ya gitmek üzere yolan çıkan sürücü Engin Ozok (31) yönetimindeki otomobil, Çitli Mahallesi'nden kara yoluna çıkış yapan sürücü Ahmet Ferik (43) yönetimindeki otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza sonucu sürücüler ile başka bir otomobildeki yolcular Cemre Ezel B. (18), Emirhan B. (13) ve Belgin B. (38) yaralandı.

Kanseri yenmiş, kutlaya gidiyorlardı: Bursa'da trafik kazası: 5 yaralı - 1

Kaza yerine 112 ekipleri, jandarma, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan Cemre Ezel B.'nin kanseri bugünkü tedavisinden yenmesi sonucu, kutlamak için Bursa'ya ailesiyle gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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