Kanseri yenmiş, kutlaya gidiyorlardı: Bursa'da trafik kazası: 5 yaralı

Kaza yerine 112 ekipleri, jandarma, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazada yaralanan Cemre Ezel B.'nin kanseri bugünkü tedavisinden yenmesi sonucu, kutlamak için Bursa'ya ailesiyle gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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