Kantar binasına giren otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

İstanbul'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait kantar binasına çarptı.

Kaza, dün gece Silivri'deki Kınalı mevkisinde yaşandı. Alkollü olduğu öğrenilen B.K. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait kantar binasına girdi.

Kaza sırasında kantar binasında görevli olduğu öğrenilen Şener Güngör, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Şener Güngör, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.