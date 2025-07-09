Kanyonda feci kaza: Şelaleden düşerek öldü

Tokat'taki Zinav Kanyonu'nda ayağı kayan Turan Başaran, 5 metrelik şelaleden düşerek hayatını kaybetti.

Kanyonda feci kaza: Şelaleden düşerek öldü

'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinde bulunan Zinav Kanyonu'nda yürüyüş yapan 44 yaşındaki Turan Başaran, ayağının kayınca yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki şelaleden düştü.

Bölgeye Tokat İl Müdürlüğü dalgıç ekibinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu Başaran'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Başaran'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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