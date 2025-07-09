Kanyonda feci kaza: Şelaleden düşerek öldü
Tokat'taki Zinav Kanyonu'nda ayağı kayan Turan Başaran, 5 metrelik şelaleden düşerek hayatını kaybetti.
Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinde bulunan Zinav Kanyonu'nda yürüyüş yapan 44 yaşındaki Turan Başaran, ayağının kayınca yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki şelaleden düştü.
Bölgeye Tokat AFAD İl Müdürlüğü dalgıç ekibinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu Başaran'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Başaran'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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