Kanyonda debinin yükselmesiyle mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı
Adana'da Kapıkaya Kanyonu’nda debinin yükselmesiyle mahsur kalan 35 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Karaisalı ilçesindeki Kapıkaya Kanyonu’na gezintiye giden, aralarında çocukların da bulunduğu 35 kişi, Çakıt Çayı’nın debisinin yükselmesiyle bölgede mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, halat ve can simitleriyle müdahalesiyle mahsur kalanlar, çayın karşısına geçirilerek kurtarıldı.
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