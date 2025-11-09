Kapadokya Motor Sporları Kompleksi, Nevşehir'de açıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından 2000 Evler Mahallesi'nde yapılan; drift, ralli ile karting branşlarını buluşturacak 814 metre uzunluğundaki pist ve tribünden oluşan Kapadokya Motor Sporları Kompleksi'nin açılışı yapıldı.

Açılışın ardından Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Formula 3 aracının direksiyonuna geçerek pistte ilk sürüşü gerçekleştirdi. Daha sonra profesyonel sürücülerce pistte gösteri sürüşü yapıldı.

Başkan Arı, gazetecilere, Nevşehir'i turizmin yanı sıra motor sporlarının da merkezi konumuna getirebilmek için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Arı, etkinlik alanının, motor sporlarına tutkulu olanları bir araya getireceği gibi sürücü deneyimi kazanmak isteyenlere de hizmet sunacağını belirtti.

Açılışı yapılan pistin ileriki süreçte çeşitli yarışmalara da ev sahipliği yapacağını vurgulayan Arı, "Bütün spor dallarında ve şehrin gelişimi için ihtiyaç duyulan ne varsa kente kazandıracağız. 4 bin 500 metrekarelik etkinlik alanında yılda dört kez şampiyonalar, oto pazarı, modifiye araç fuarı gibi organizasyonlar yapılacak. Yarışçı olmak isteyenler de burada eğitim alacak. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

Açılışa katılan vatandaşlar da çeşitli kentlerden getirilen araç ve motosikletleri inceleyip, fotoğraf çektirdi.