Kapadokya'da balon turları 18 günün ardından havalandı

Nevşehir'de bir süredir etkili olan mevsimsel hava şartları, sıcak hava balon turlarının gerçekleştirilmesini engelledi.



Kuvvetli kar yağışı, rüzgar ve sis nedeniyle 5 Şubat'tan beri yapılamayan balon turları, gündoğumu vaktinde yeniden başladı.



Nevşehir'in Göreme beldesindeki vadilerde ekiplerce hazırlanan balonlar, turistlerin sepetlere alınmasının ardından peş peşe gökyüzüne yükseldi.