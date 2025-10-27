Kapadokya'da balon turlarına rüzgar engeli

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, gün doğumu vaktinde düzenlenen sıcak hava balon turu, dün ve bugün olumsuz hava koşullarından dolayı yapılamadı.

YARIN DA TURLAR YOK



Balon turları, meteoroloji verilerine göre zaman zaman hızını artıran rüzgar sebebiyle yarın da düzenlenemeyecek.

29 EKİM PROGRAMI



Hava şartlarının normale dönmesi halinde balonların 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçabileceği belirtildi.



Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.