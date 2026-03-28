Kapadokya’da balon turlarına rüzgar engeli

Nevşehir’de sabah saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle, balon uçuşlarına izin verilmedi.

Özellikle Göreme ve Uçhisar bölgelerinde planlanan uçuşlar güvenlik gerekçesiyle gerçekleştirilemedi.

Yetkililer, sıcak hava balonlarının uçuş güvenliğinin rüzgar hızına bağlı olduğunu belirterek, yolcu güvenliğinin ön planda tutulduğunu ifade etti. Rüzgarın belirli limitlerin üzerine çıkması durumunda uçuşların iptal edildiği kaydedildi.

Kapadokya’da yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği balon turlarının, hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağı öğrenildi.

Bölgede sıcak hava balon turları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün onayı ile hava şartlarının uygun olduğu günlerde düzenlenebiliyor.