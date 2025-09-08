Kapadokya'da balon turlarına sağanak engeli

Nevşehir ve çevresinde sabah erken saatlerde başlayan sağanağın, bugün ve yarın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin turistler tarafından kuş bakışı izlenmesine imkan sağlayan sıcak hava balon turu, il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yapılamadı.

Yılda ortalama 220 gün uçuş yapılabilen bölgede rüzgar, sis ve yağışın etkili olduğu olumsuz hava koşulları balon uçuşlarının gerçekleştirilmesini engelliyor.

Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü'nün günlük değerlendirmelerinin ardından verilen izinle düzenlenebiliyor.