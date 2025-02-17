Kapadokya'da balonlar 13 gündür havalanmıyor

Sabahın erken saatlerinde uçuş için hazırlanan sıcak hava balonları, uçuş iptalinden sonra tekrar toplandı. Uçmak ve balonları seyretmek için uçuş alanına gelen turistler de otellerine dönmek zorunda kaldı.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan ve Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'da ortalama 250 gün yapılabilen uçuşlar mevsim şartlarına göre rüzgar, sis ve yağış nedeniyle zaman zaman gerçekleştirilemiyor.

Kapadokya bölgesinde günlük 156 sıcak hava balonunun uçuşuna izin verilirken, yapılan uçuşlarda yaklaşık 3 bin 500 yerli ve yabancı turist Kapadokya bölgesini gökyüzünden izleme fırsatı buluyor. Sıcak hava balon uçuşları; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nevşehir Kapadokya Slot Merkezinin değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.