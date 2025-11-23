Kapadokya'da balonlar öğretmenler için havalandı
23.11.2025 09:20
İHA
Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü... Kapadokya'da öğretmenler için sıcak hava balonlarıyla özel uçuş yapıldı.
Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.
Ürgüp Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pasha Balloons iş birliğiyle hazırlanan organizasyonda öğretmenler, sıcak hava balonlarıyla Kapadokya manzarasını gökyüzünden izleme fırsatı buldu.
Sabahın erken saatlerinde Ürgüp Festival Alanı’ndan havalanan sıcak hava balonları, peribacaları üzerinde renkli görüntüler oluşturdu.
Etkinliğe katılan öğretmenler, ilk kez balona binmenin heyecanını yaşadı.