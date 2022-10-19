Kapadokya'da iki turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı

Nevşehir'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu iki kişinin öldüğü kazada pilot tutuklandı.
Dün sabah saatlerinde, sepetindeki turistlerle Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri'nden kalkış yaptıktan sonra turun ardından Kavak beldesi yakınlarında Killik bölgesine iniş yaptığı sırada meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan sıcak hava balon pilotu M.M.A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Nevşehir Adliyesi'ne sevk edilen M.M.A.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İKİ İSPANYOL TURİST ÖLMÜŞTÜ
Kazada, ikisi mürettebat 30 kişinin bulunduğu balonun sepetindeki yolculardan İspanya uyruklu Maria Chiristiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetmiş, aynı ülke uyruklu Maria Mercedes Enrich Riera (55), Josefa Gıl Franco (68) ve Lourdes Betran Sole (62) yaralanmıştı.