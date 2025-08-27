Kapadokya'da kaçak yapıya müsade yok

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın kültürel ve doğal mirasını korumak için çalışmalarını sürdüren Kapadokya Alan Başkanlığı, kaçak yapıldığı belirlenen betonarme ve prefabrik yapıları yıkıyor.

Çalışmalar kapsamında son olarak Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyü sınırlarında kaçak olduğu belirlenen bir otel ile restoran, iş makineleri ile yıkıldı.



"YASALARA AYKIRI HİÇBİR YAPIYA GÖZ YUMMAYACAĞIZ"



Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Kapadokya, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak mirasıdır. Bu eşsiz coğrafyanın gelecek nesillere bozulmadan aktarılması için kaçak yapılaşmaya karşı mücadelemizi taviz vermeden sürdürüyoruz." dedi.

Aslanbay, "Yasalara aykırı, bölgenin özgün dokusuna zarar veren hiçbir yapıya göz yummayacağız." ifadelerini kullandı.