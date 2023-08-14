Kapadokya’da köpeklerin saldırısına uğrayan 2 turist yaralandı

Nevşehir’nin turistik ilçesi Kapadokya’ya tatile gelen 2 İtalyan turist köpeklerin saldırısına uğradı.



Olay bu sabah saatlerinde yaşandı. Yürüyüşe çıkan Enrico Radrizzani ve Ciulia Fortuna, Uçhisar’daki Güvercinlik Vadisi’nde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.



Köpeklerin ısırdığı 2 turist, yaralandı.



Kendi imkanları ile hastaneye giden turistler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Olayı anlatan Enrico Radrizzani, şunları söyledi:



“Yürürken kocaman bir köpekle karşılaştım. İlk önce kolumdan ısırmaya çalıştı. Başka bir köpeğin de beni ısırmaya geldiğini gördüm. Korkutmak için bağırdım. Kolum kanamaya başladı. Hastaneye gittik, tetanos ve kuduz aşısı yapıldı. Köpekten kaçmaya çalışan Ciulia düştü ve kulağından yaralandı. Buradaki vadiler çok güzel ama turistler güvende olmalı.”