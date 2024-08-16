Kapadokya'da reklam filmi durduruldu: Kaya oyma yapıya zarar verdi

Kapadokya Fotoğrafçılar Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir'in Göreme beldesindeki Güllüdere Vadisi'nde fotoğraf çeken dernek üyeleri, kaya oyma yapının içinde reklam çekimi için hazırlık yapanların duvarlara kimyasal içerikli yapıştırıcı kullanarak pamuk yapıştırdığını gördü.