Kapadokya'da reklam filmi durduruldu: Kaya oyma yapıya zarar verdi

Kapadokya'da reklam çekimi için dekor oluşturmak isteyen bir firmanın çalışması, kaya oyma yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durduruldu.

Kapadokya'da reklam filmi durduruldu: Kaya oyma yapıya zarar verdi

 Fotoğrafçılar Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir'in Göreme beldesindeki Güllüdere Vadisi'nde fotoğraf çeken dernek üyeleri, kaya oyma yapının içinde reklam çekimi için hazırlık yapanların duvarlara kimyasal içerikli yapıştırıcı kullanarak pamuk yapıştırdığını gördü.

Kapadokya'da reklam filmi durduruldu: Kaya oyma yapıya zarar verdi - 1

Duruma tepki gösteren dernek üyelerinin ihbarının ardından alana jandarma ekipleri geldi.

Reklam firmasınca yapılan çalışma, jandarma tarafından durduruldu.

 Alan Başkanlığı görevlilerinin çalışmayı yapan kişilerle ilgili tutanak tuttuğu öğrenildi.

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