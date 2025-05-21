Kapadokya'da sıcak hava balonu kazası: Ekipler harekete geçti
Kapadokya'da peri bacalarının üzerine inen sıcak hava balonundaki turistler kurtarıldı.
Nevşehir'in Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri'nde sıcak hava balonu henüz bilinmeyen bir nedenle peri bacalarının üzerine indi.
Panik yapan turistler balonun sepetinden inerken, sıcak hava balonu tekrar havalanarak güvenli bölgeye indi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edilirken, kayalıkların üzerinde mahsur kalan turistler kurtarıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Kazay ilişkin Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklama ise şöyle denildi:
"Bugün sabah saat 05.00'te ilimiz Çavuşin bölgesinden havalanan bir sıcak hava balonu, uçuş süresinin dolması nedeniyle saat 06.00 sularında Zelve Ören Yeri yakınlarında bir yamaca zorunlu iniş gerçekleştirmiştir.
Balon, hava şartları ve uçuş süresi dikkate alınarak pilotun inisiyatifiyle kontrollü bir şekilde iniş yapmıştır.
Söz konusu olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir.
Olayın ardından balonda bulunan yolcularımız AFAD ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle sağlıklı bir şekilde tahliye edilmiştir.
Konuyla ilgili gerekli idari inceleme başlatılmıştır."
- Etiketler :
- Haberler -
- Kapadokya
- Afad
- Nevşehir