Kapadokya'da sıcak hava balonu kazası: Ekipler harekete geçti

Nevşehir'in Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri'nde sıcak hava balonu henüz bilinmeyen bir nedenle peri bacalarının üzerine indi.

Panik yapan turistler balonun sepetinden inerken, sıcak hava balonu tekrar havalanarak güvenli bölgeye indi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edilirken, kayalıkların üzerinde mahsur kalan turistler kurtarıldı.

