Kapadokya'da sürücünün zor anları: Navigasyon peribacalarının arasına soktu!
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Nevşehir'de bir sürücü, navigasyon uygulamasının yanlış yönlendirmesi sonucu aracıyla peribacalarının arasına girdi.
Nevşehir'de navigasyon uygulamasının hatası, bir sürücüyü aracıyla peribacalarının arasına soktu.
Kapadokya bölgesini ziyarete gelen sürücü, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonrası taşıt trafiğine kapalı yola girip, peri bacalarındaki kayalıklar arasında ilerledi.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, görüntüler de sosyal medyada gündem oldu.
Vadide kayalıkların içerisinde ilerleyen sürücü, "Bütün turistlere gösterdim. Düştüğü kuyudan nasıl çıkarılır adlı çalışmam." paylaşımında bulundu.
