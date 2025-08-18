Kapadokya'da sürücünün zor anları: Navigasyon peribacalarının arasına soktu!

Nevşehir 'de navigasyon uygulamasının hatası, bir sürücüyü aracıyla peribacalarının arasına soktu.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, görüntüler de sosyal medyada gündem oldu.

Vadide kayalıkların içerisinde ilerleyen sürücü, "Bütün turistlere gösterdim. Düştüğü kuyudan nasıl çıkarılır adlı çalışmam." paylaşımında bulundu.