Kapadokya'da vadide kaybolup, mahsur kalan 5 turist kurtarıldı

Nevşehir'in Kapadokya ilçesinde, vadide yürüyüşe çıkıp, yollarını kaybeden ve 2.5 saat vadide mahsur kalan 5 turisti ekipler kurtardı.

Kapadokya'da vadide kaybolup, mahsur kalan 5 turist kurtarıldı

Olay, saat 22.00 sıralarında Göreme Beldesi’nde yer alan Zemi Vadisi’nde meydana geldi. Vadide yürüyüşe çıkan 2’si Fransa, diğer 3’ü İtalya, Japonya ve ABD vatandaşı olan 5 turist, gezinti yaptıkları sırada yönlerini karıştırarak, vadide kayboldu.

İtalyan turistin ülkesinin konsolosluğuna haber vermesi üzerine, durumun bildirilmesiyle bölgeye jandarma, , UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vadiye gelen ekipler, 5 turisti bulmak için çalışma başlattı. Turistler, ekiplerin 2.5 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Ekipler, yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan turistleri ip yardımı ile güvenli alana taşıdı. Turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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