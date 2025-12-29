Kapadokya'daki balon turlarına fırtına engeli

Kapadokya'da sıcak hava balonları, 26 Aralık'tan bu yana bölgede etkili olan yağmur ve kar yağışı ile rüzgar nedeniyle yapılamıyor.

Göreme beldesi ve Çavuşin köyündeki arazilerden sabahın erken saatlerinde havalanarak, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde uçan ve bölgeyi ziyaret eden turistlere sunulan en önemli aktivitelerden olan balon turlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da iptal edildiği öğrenildi.

Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu, hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.