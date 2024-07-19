Kapadokya'daki balon turlarına rüzgar engeli

Kapadokya'nın doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerinin gökyüzünden izlenmesine olanak sunan sıcak hava balon turları, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yapılamadı.

Kapadokya'daki balon turlarına rüzgar engeli

'da gün doğumu sırasında havalanarak peribacalarının üzerinde süzülen sıcak hava balonlarının uçuşu, olumsuz hava koşulu dolayısıyla bugün için iptal edildi.

Balon turlarının rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından hafta sonundan itibaren yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

Bölgede balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Kapadokya'dan getirilen 2 sıcak hava balonu Uzungöl'de

Kapadokya'dan getirilen 2 sıcak hava balonu Uzungöl'de

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