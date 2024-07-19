Kapadokya'daki balon turlarına rüzgar engeli

Kapadokya'da gün doğumu sırasında havalanarak peribacalarının üzerinde süzülen sıcak hava balonlarının uçuşu, olumsuz hava koşulu dolayısıyla bugün için iptal edildi.



Balon turlarının rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından hafta sonundan itibaren yeniden düzenlenmesi bekleniyor.



Bölgede balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.