Kapadokya'da ruhsatsız restoran yıkıldı

Bölgenin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini korumak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kapadokya Alan Başkanlığı ekiplerinin kaçak yapıların tespitine yönelik araştırmaları devam ediyor.



Ürgüp ilçesi Yenicami Mahallesi'nde kentsel sit alanında kültür varlığı olarak tescilli yapıya bitişik ruhsatsız restoranla ilgili hukuki ve idari sürecin tamamlanmasının ardından alana iş makinesi ile ekipler sevk edildi.



İçi daha önceden boşaltılan yapı ekiplerce yıkılıp enkazı kaldırıldı.