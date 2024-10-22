Kapadokya'da ruhsatsız restoran yıkıldı

Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ruhsatsız restoranı yıktı.

Kapadokya'da ruhsatsız restoran yıkıldı

Bölgenin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini korumak amacıyla çalışmalarını sürdüren  Alan Başkanlığı ekiplerinin kaçak yapıların tespitine yönelik araştırmaları devam ediyor.

Ürgüp ilçesi Yenicami Mahallesi'nde kentsel sit alanında kültür varlığı olarak tescilli yapıya bitişik ruhsatsız restoranla ilgili hukuki ve idari sürecin tamamlanmasının ardından alana iş makinesi ile ekipler sevk edildi.

İçi daha önceden boşaltılan yapı ekiplerce yıkılıp enkazı kaldırıldı.

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